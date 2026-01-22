9.9 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, l’appello di Bianca Balti: “È straziante, sparano ai feriti in ospedale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Bianca Balti commossa per la situazione in Iran. La supermodella italiana ha condiviso sul proprio profilo Instagram delle Stories in inglese dagli Stati Uniti, dove vive, raccontando di come un incontro casuale l’abbia portata a fare un appello pubblico a informarsi e parlare delle morti in Iran. Nella brutale e sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta sono state uccise, secondo un rapporto ottenuto dal Sunday Times, almeno 16.500 persone mentre circa 330mila sono state ferite. 

Nel video, girato su una rampa di scale, senza trucco e con un abbigliamento semplice, Bianca Balti ha il viso visibilmente rigato dalle lacrime. Spiega che, al termine di una visita oculista, la segretaria del suo medico le ha raccontato che suo marito è iraniano e si trova al momento proprio nel Paese d’origine. “Se vieni ferito e vieni portato in ospedale – dice Bianca Balti – vengono a ucciderti lì. È ciò che sta accadendo in questo momento ed è straziante. È importante parlarne il più possibile”. 

La modella ha anche condiviso un video di sostegno “al coraggioso popolo iraniano” girato dall’attivista iraniana Pegah Moshir Pour e dalla conduttrice Giulia Salemi, la cui madre è iraniana. “Nessuno distolga lo sguardo da quello che sta succedendo”, dicono.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.9 ° C
10.9 °
9.3 °
55 %
0.9kmh
77 %
Gio
9 °
Ven
7 °
Sab
12 °
Dom
10 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1391)ultimora (1232)Eurofocus (62)sport (51)demografica (46)arresto (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati