martedì 3 Marzo 2026
Iran, media: “Figlio Khamenei scelto come suo successore”. Consolato Usa a Dubai colpito da un drone

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato scelto oggi, martedì 3 marzo, come suo successore. Lo riportano i media vicini all’opposizione iraniana. Mojtaba Khamenei assume quindi il ruolo di Guida suprema dell’Iran. Il padre, ucciso nell’attacco israelo-americano su Teheran, sarà sepolto, invece, nella sua città natale Mashad nel nord-est del Paese. 

L’annuncio arriva dopo un attacco con un drone sul consolato Usa a Dubai come ha confermato su X il governo degli Emirati. “Le autorità hanno spento un piccolo incendio, ma non ci sono state vittime”, hanno dichiarato i funzionari. I video geolocalizzati e verificati dalla Cnn hanno mostrato una colonna di fumo nero che si alza sopra l’edificio del consolato, visibile anche da una distanza considerevole. 

L’attacco al consolato è stato confermato anche dal Segretario di Stato americano Marco Rubio. “Purtroppo un drone ha colpito un parcheggio adiacente all’edificio della cancelleria, provocando un incendio. Tutto il personale è sano e salvo”, ha assicurato Rubio, parlando in conferenza stampa. 

internazionale/esteri

