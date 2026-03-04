Iran, Meloni: “Stiamo affrontando giorni difficili”. Tajani parla con Rubio

(Adnkronos) – Stiamo affrontando giorni difficili. Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riferendosi alla guerra in Iran con la crisi che si sta allargando anche ad altri Paesi del Golfo. Le paarole della premier al convegno ‘Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments’, presso la Banca d’Italia-Palazzo Koch.

“Nonostante i giorni difficili che stiamo affrontando, non volevo perdere l’occasione di chiudere questo dibattito dedicato a un argomento che considero cruciale non solo per il futuro dell’ Africa, ma per il futuro dell’Europa intera”, ha detto Meloni.

Intanto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con il segretario di Stato Usa Marco Rubio, come reso noto dalla Farnesina. Nel corso del colloquio telefonico Tajani ha “espresso la preoccupazione del Governo italiano per il fatto che l’Iran stia allargando il conflitto in Medio Oriente, arrivando a colpire tutti i paesi arabi del Golfo Persico”. E dopo aver confermato “il deciso sostegno dell’Italia ai paesi amici del Golfo, partner politici ed economici del nostro paese”, ha evidenziato che “la chiusura di Hormuz, se prolungata, potrebbe provocare effetti duramente negativi sulle economie internazionali”.

Rubio e Tajani “hanno parlato al telefono e hanno discusso dei recenti sviluppi in Iran e nel Medio Oriente in generale”, ha comunicato dal canto suo Tommy Pigott, portavoce principale del Dipartimento di Stato americano, aggiungendo che “i leader hanno ribadito la forte partnership tra Stati Uniti e Italia”.

Domani sono in programma in Parlamento le comunicazioni del ministro degli Esteri e del ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’esecutivo, di fronte ai venti di guerra e al rischio di escalation, punta – a quanto si apprende da fonti parlamentari del centrodestra – a ottenere da Camera e Senato l’agibilità politica necessaria, una sorta di mandato, per affrontare i prossimi sviluppi della crisi.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani – si legge in una nota del suo ufficio stampa – ha informato il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana che il “governo intende riferire nelle Aule parlamentari sull’evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo”. Sempre sul fronte internazionale, ieri Tajani ha affrontato anche il tema della possibile richiesta degli Stati Uniti sull’utilizzo delle basi militari italiane nel contesto della crisi: “Quando arriverà la richiesta” da parte di Washington sull’uso delle basi italiane per la guerra contro l’Iran, “il governo la valuterà”.

Proprio alla luce dell’evoluzione dello scenario, oggi si è svolto a Palazzo Chigi un nuovo vertice dedicato all’analisi degli sviluppi della crisi in Medio Oriente e delle relative implicazioni economiche, presiedutoda Meloni. Alla riunione hanno partecipato Tajani, l’altro vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (collegato da remoto), Crosetto, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, oltre ai vertici dell’intelligence. Per garantire la massima presenza e puntualità in Aula in occasione delle comunicazioni di domani, dai vertici di FdI sarebbe arrivata ai parlamentari un’indicazione chiara: essere tutti presenti. Sempre per domani è prevista la presentazione di una

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)