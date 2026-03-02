12.3 C
Firenze
lunedì 2 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Meloni: “Usa e Israele hanno deciso l’attacco senza coinvolgere i partner europei”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi, lunedì 2 marzo, sull’attacco in Iran. “Usa e Israele lo hanno deciso senza coinvolgere i partner europei” ha detto in un’intervista al Tg5. I droni su Cipro? La situazione “mi preoccupa, mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino. Era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos”.  

“Mi preoccupa ovviamente perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga – aggiunge – è la ragione per la quale l’Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano, particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale”. “Noi non possiamo permetterci che l’attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche”. 

“Il ministro Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro…” replica alle polemiche sulla trasferta a Dubai del titolare del dicastero alla Difesa. 

 

“Attualmente il governo ovviamente è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimaste bloccate, particolarmente nei Paesi del Golfo, siamo in contatto con quei Paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei”, ha detto. “L’obiettivo è ovviamente che la crisi non dilaghi, ma penso che nulla possa andare meglio se l’Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei Paesi del Golfo, che sono totalmente ingiustificati”. 

 

Sul “fenomeno del terrorismo, legato al fondamentalismo islamico”, sottolinea come sia “molto complesso, perché agisce anche attraverso azioni dei singoli”. Per questo “non si può mai abbassare la guardia” ed “è la ragione per la quale il ministro Piantedosi oggi ha convocato il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza. Tutte le realtà che sono dedicate a questo tema sono mobilitate, a partire dalla nostra intelligence”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.3 ° C
12.9 °
11.3 °
63 %
4.1kmh
0 %
Lun
12 °
Mar
18 °
Mer
16 °
Gio
19 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1520)ultimora (1368)sport (69)Eurofocus (52)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati