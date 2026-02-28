Iran, missili e droni per colpire: le armi di Teheran

(Adnkronos) –

Missili e droni, l’Iran risponde all’attacco di Stati Uniti e Israele colpendo in tutto il Medio Oriente. La reazione di Teheran all’offensiva si concretizza con una serie di ondate in cui la repubblica islamica esibisce buona parte del proprio arsenale. “Abbiamo lanciato missili attingendo solo dalle nostre vecchie scorte. Presto sveleremo armi che non avete mai visto prima”, dice l’alto generale dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, Ebrahim Jabbari, preannunciando ‘sorprese’.

L’Iran non si limita a colpire Israele. Missili e droni arrivano in Arabia Saudita, Qatar, Bahrain, Emirati Arabi. Teheran dispone di armi in grado di colpire in tutta la regione e, in teoria, territori dell’Europa Orientale come Turchia e Armenia.

Dopo l’attacco subìto lo scorso anno, si ritiene che l’Iran disponga di almeno 1000-1500 missili. Tra questi, i Soumar hanno un raggio d’azione di circa 3000 km. Teheran e Dubai, per rendere l’idea, sono lontane circa 2300 km. I missili Sejjil possono colpire obiettivi a 2000 km di distanza. Anche i droni Shahed possono essere impiegati in raid a medio-lungo raggio, considerando che operano fino a 1700 km dal punto di lancio. Proprio i droni, a giudicare dai video diffusi sui social, hanno raggiunto Abu Dhabi e Dubai.

Nella giornata di oggi, l’Iran avrebbe utilizzato anche il missile ipersonico Fattah, fiore all’occhiello delle dotazioni belliche di Teheran. In base ai dati diffusi dai media iraniani, il missile Fattah – presentato nel 2003 – è in grado di toccare la velocità tra mach 13 (circa 16.000 km/h) e mach 15 (circa 18.500 km/h) ed è in grado di raggiungere obiettivi a circa 1400 km. Il missile, alimentato da un motore a combustibile solido, è predisposto per trasportare testate nucleari. Il Fattah, secondo Teheran, è dotato di sistemi che consentono di modificare la traiettoria in volo: questo elemento, unito alla velocità elevatissima, renderebbe il missile difficilmente intercettabile dai sistemi nemici.

Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), l’Iran potrebbe aver lanciato oggi missili balistici dotati di testate con bombe a grappolo. La testata di tali missili si apre durante la discesa e sgancia circa 20 munizioni più piccole, contenenti circa 2,5 chilogrammi di esplosivo, in un raggio di circa 8 km.

