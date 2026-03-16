10.3 C
Firenze
mercoledì 18 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Mojtaba Khamenei a Mosca per cure? “No comment” del Cremlino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Secondo diverse indiscrezioni riportate da media internazionali, la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe stata trasferita segretamente a Mosca per ricevere cure mediche dopo essere rimasta ferita nei raid di Usa e Israele che hanno colpito la leadership iraniana nelle prime fasi della guerra e in cui è rimasto ucciso il padre, l’Ayatollah Ali Khamenei.  

Il quotidiano Al-Jarida, citando alcune fonti, ha riferito che il leader 56enne arebbe stato evacuato dall’Iran il 12 marzo a bordo di un aereo militare e sottoposto a un intervento chirurgico, probabilmente per gravi ferite a una gamba. 

Le autorità iraniane non hanno confermato ufficialmente queste informazioni, mentre il Cremlino ha evitato commenti sulla presenza di Mojtaba Khamenei in Russia. “Non commentiamo tali notizie”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo alcuni report, il trasferimento a Mosca sarebbe avvenuto anche per ragioni di sicurezza. 

Le voci arrivano in un momento di grande incertezza politica a Teheran, dopo la morte lo scorso 28 febbraio dell’ayatollah Ali Khamenei, evento che ha portato all’ascesa del figlio Mojtaba alla guida della Repubblica islamica. Secondo la versione ufficiale diffusa da Teheran, Khamenei sarebbe rimasto solo leggermente ferito nei primi attacchi e si troverebbe “in buona salute e pienamente in controllo della situazione”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.3 ° C
11.5 °
9.3 °
57 %
7.6kmh
40 %
Mer
11 °
Gio
14 °
Ven
15 °
Sab
16 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1372)ultimora (1228)sport (58)Eurofocus (50)demografica (36)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati