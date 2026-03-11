13.9 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Mojtaba Khamenei è solo di cartone: vola il video meme

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un leader fantasma o al massimo di cartone. Mojtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, è stato nominato nuovo leader spirituale dell’Iran dopo la morte del padre, ucciso in un attacco attribuito a Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. 

Secondo diverse fonti, però, anche Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nello stesso raid ed è per questo che non ha fatto alcuna apparizione pubblica dopo la nomina annunciata domenica. Da Teheran è tuttavia arrivato il messaggio rassicurante di Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano e consigliere del governo. Khamenei è “sano e salvo”, ha scritto Telegram, spiegando di aver “chiesto ad alcuni amici che avevano contatti con lui. Mi hanno detto che, grazie a Dio, sta bene”. 

L’assenza del nuovo leader alla cerimonia ufficiale di fedeltà ha però scatenato polemiche e ironie sui social, tra meme e rielaborazioni con l’AI. Spopola in particolare il video in cui Motajaba Khamenei viene mostrato alla folla osannante sotto forma di cartonato. 

 

Il video della cerimonia è diventato rapidamente virale online e il ministero degli Esteri israeliano, attraverso il suo account in lingua persiana, ha soprannominato Mojtaba Khamenei “il leader di cartone”. 

Sui social non sono mancati commenti sarcastici. Alcuni utenti hanno ironizzato sull’episodio chiedendosi se il nuovo leader sia davvero in grado di guidare il Paese o se sia addirittura ancora vivo. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14.9 °
13.1 °
85 %
1kmh
40 %
Mer
15 °
Gio
15 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1404)ultimora (1277)Eurofocus (51)sport (48)demografica (28)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati