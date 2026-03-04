16.1 C
Firenze
mercoledì 4 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Nato abbatte missile verso Turchia. Pentagono: “Non scatta articolo 5”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La guerra tra Iran da una parte e Stati Uniti-Israele dall’altra rischia di sconfinare in Turchia. Un missile balistico lanciato dall’Iran verso il paese membro della Nato è stato intercettato dalle forze dell’Alleanza Atlantica sul Mar Mediterraneo, come ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara. Il missile è stato abbattuto dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano. Un frammento è caduto nella regione di Hatay: non sono state segnalate vittime né feriti, ha dichiarato il ministero della Difesa turco. “Sebbene la Turchia rappresenti un elemento di stabilità e di pace nella regione, è pienamente in grado di salvaguardare il suo territorio e i suoi cittadini, indipendentemente dalla fonte o dall’origine di qualsiasi minaccia”, si legge nella nota condivisa sull’account di ‘X’ del ministero turco. “Tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio e il nostro spazio aereo saranno adottate con decisione e senza esitazione. Ribadiamo che ci riserviamo il diritto di rispondere a qualsiasi atto ostile diretto contro il nostro Paese”, prosegue il comunicato. 

“Invitiamo tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero aggravare ulteriormente il conflitto nella regione”, conclude il testo. Si ritiene che questa sia la prima volta che le forze della Nato intercettano un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo di un paese membro da quando è stata lanciata l’operazione israelo-americana contro l’Iran sabato. La Turchia “non era l’obiettivo”, secondo quanto riferito da un funzionario di Ankara all’Afp. “Riteniamo che fosse diretto verso una base nella parte greca di Cipro, ma che abbia deviato dalla rotta”, spiega. 

La Nato ha condannato il lancio del missile, affermando di essere fermamente al fianco di tutti i suoi alleati. In precedenza il ministero della Difesa turco aveva dichiarato che le difese aeree della Nato avevano abbattuto i missili balistici iraniani lanciati verso lo spazio aereo turco. Il tema è stato trattato brevemente anche da Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti: “L’episodio può comportare l’attivazione dell’articolo 5 della Nato? No”, ha tagliato corto il numero 1 del Pentagono, escludendo il ricorso al meccanismo che prevede l’intervento di tutta l’Alleanza in difesa di un membro attaccato. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi: “Fidan – secondo fonti del ministero- ha comunicato la nostra reazione in merito al missile, affermando che occorre evitare qualsiasi azione che possa portare all’allargamento del conflitto”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
17.4 °
14.9 °
56 %
1.5kmh
75 %
Mer
15 °
Gio
20 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1482)ultimora (1332)sport (72)Eurofocus (51)demografica (27)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati