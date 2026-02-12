13.5 C
Iran, Netanyahu: “Possibile buon accordo ma includa missili e proxy”

(Adnkronos) – All’indomani dell’incontro con il presidente americano Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che “potrebbe essere possibile raggiungere un buon accordo” con l’Iran, ma ha ribadito che qualsiasi intesa dovrà includere limitazioni al programma di missili balistici e alla rete di milizie filo-Teheran nella regione.  

Trump “ritiene che gli iraniani ora capiscano con chi hanno a che fare. Credo che le condizioni che sta ponendo, unite alla loro consapevolezza di aver commesso un errore l’ultima volta non raggiungendo un accordo, potrebbero portarli ad accettare termini che consentirebbero di raggiungere un buon accordo”, ha detto Netanyahu prima di lasciare Washington, secondo quanto riferito su X dal giornalista di Axios, Barak Ravid. 

“Voglio dirlo chiaramente: non nascondo il mio generale scetticismo sulla possibilità di raggiungere un accordo con l’Iran. Tuttavia, ho chiarito che, se si raggiunge un accordo, questo deve includere le componenti che sono importanti per noi, per lo Stato di Israele e, a mio avviso, per l’intera comunità internazionale: non solo la questione nucleare, ma anche i missili balistici ed i proxy regionali dell’Iran”, ha aggiunto Netanyahu. 

 

