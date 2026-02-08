Iran, Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere

11.6 C
domenica 8 Febbraio 2026
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Non c’è pace per Narges Mohammadi, attivista iraniana vincitrice del premio Nobel per la pace del 2023. E’ stata condannata a sei anni di carcere con accuse di “raduno” e “collusione” – riferisce Iran International sulla base di quanto reso noto dal legale di Mohammadi, Mostafa Nili – a un anno e sei mesi di carcere per attività di propaganda e per due anni non potrà lasciare il Paese e per altrettanti anni dovrà stare lontana dalla città di Khosf. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

