venerdì 6 Marzo 2026
Iran, nuovi raid su Teheran. Israele attacca Beirut. Esplosioni a Tel Aviv – La diretta

(Adnkronos) –
Inviare truppe in Iran? Sarebbe una “perdita di tempo”. Così Donald Trump, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano Araghchi, nel settimo giorno di guerra. “Hanno perso tutto”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. 

Israele conferma di aver colpito nella notte la periferia sud della capitale libanese Beirut, storica roccaforte di Hezbollah. Su X riferiscono di “un’ondata di 26 attacchi su larga scala” nella zona di Dahieh contro “l’infrastruttura terroristica di Hezbollah”. Nel mirino, precisano, anche “un centro di comando del consiglio esecutivo” di Hezbollah e una struttura utilizzata per ‘custodire’ droni “usati per attacchi contro Israele”.Intanto droni sono stati intercettati a est della regione di Riad, mentre il Qatar ha “intercettato” nelle ultime ore “un attacco con un drone contro la base aerea di Al-Udeid”. 

  

 

Alle prime ore di oggi raid aerei e bombardamenti hanno colpito nella capitale iraniana Teheran anche il compound di Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran ucciso sabato scorso, un’area di nuovo nel mirino, vicina ad altre sedi del potere, compresi il palazzo presidenziale e la sede del Consiglio di sicurezza nazionale secondo la tv iraniana. Droni sono stati intercettati a est della regione di Riad, mentre il Qatar ha “intercettato” nelle ultime ore “un attacco con un drone contro la base aerea di Al-Udeid”. Le news di oggi 6 marzo dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. 

