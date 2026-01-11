7.3 C
Firenze
domenica 11 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Papa all’Angelus: “Si coltivi con pazienza dialogo e pace, perseguire bene comune”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – All’Angelus di oggi domenica 11 gennaio il pensiero del Papa si rivolge “a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace perseguendo il bene comune dell’intera società”.  

Prevost torna a rinnovare l’appello per la pace anche in Ucraina. “In Ucraina nuovi attacchi particolarmente gravi indirizzati soprattutto a infrastrutture energetiche proprio mentre il freddo si fa più duro colpiscono pesantemente la popolazione civile – dice Leone XIV – Prego per chi soffre e rinnovo l’appello a cessare le violenze e ad intensificare gli sforzi per arrivare alla pace”. 

Il Papa all’Angelus nel giorno del Battesimo del Signore ha esteso la sua benedizione ai bambini battezzati in questo periodo nel mondo, con una preghiera particolare per i bimbi nati in condizioni più difficili. “Questa mattina – ha detto Leone ai fedeli – secondo la consuetudine della festa del Battesimo di Gesù ho battezzato alcuni neonati figli di dipendenti della S. Sede. Ora vorrei estendere la mia benedizione a tutti i bambini che hanno ricevuto o riceveranno il battesimo in questi giorni. A Roma e nel mondo intero. Affidandoli alla materna protezione della Vergine Maria”. “In modo particolare – ha osservato – prego per i bimbi nati in condizioni più difficili, sia di salute sia per i pericoli esterni. La grazia del battesimo che li unisce al mistero pasquale di Cristo agisca efficacemente in loro e nei loro famigliari”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
7.3 ° C
9.6 °
6.5 °
55 %
3.6kmh
2 %
Dom
9 °
Lun
8 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (916)ultimora (841)Eurofocus (36)demografica (25)sport (14)carabinieri (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati