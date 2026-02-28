12.5 C
Firenze
sabato 28 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Piantedosi dispone un rafforzamento della sicurezza per gli obiettivi sensibili di Usa e Israele

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Rafforzata in Italia la sicurezza sugli obiettivi sensibili americani e israeliani. A quanto apprende l’Adnkronos oggi, sabato 28 febbraio, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a seguito di un confronto con il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha fatto diramare una disposizione urgente per sensibilizzare e rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza a protezione sugli obiettivi ritenuti di prioritaria sensibilità, in particolare statunitensi e israeliani, come ad esempio le sedi diplomatiche e consolari, le strutture religiose e i centri culturali. L’alert del Viminale, tra l’altro, riguarda anche le strutture operative di pronto intervento sul territorio. (di Silvia Mancinelli) 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.5 ° C
13.5 °
11.8 °
72 %
1kmh
75 %
Sab
14 °
Dom
17 °
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1443)ultimora (1295)sport (72)Eurofocus (45)demografica (31)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati