domenica 8 Febbraio 2026
Iran, proteste di fronte al consolato di Milano: “Viva lo Shah”

(Adnkronos) – In centinaia hanno manifestato di fronte al consolato generale iraniano in via Monte Rosa a Milano. La stragrande maggioranza dei manifestanti sventolava la storica bandiera imperiale dell’Iran, inneggiando “viva l’Iran, viva lo Shah”, in segno di protesta contro il regime attuale e dell’ondata di repressione che ha scatenato nelle ultime settimane, esprimendo al contempo il proprio appoggio per Reza Pahlavi, figlio esiliato dello Shah deposto dalla Rivoluzione islamica del 1979, divenuto simbolo dell’opposizione alle autorità attuali di Teheran.  

In diversi hanno alzato foto di giovani uccisi dalle autorità nel corso delle proteste che hanno scosso il Paese, altri cartelloni con slogan contro l’ayatollah Ali Khamenei. Tra le bandiere anche quelle di Georgia e Ucraina. 

internazionale/esteri

