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Iran, raid su gas e petrolio. Trump minaccia Teheran e Riad avverte: “Pazienza non è infinita” – La diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La guerra Iran-Usa Israele si allarga agli asset energetici strategici. Secondo le ultime notizie oggi, giovedì 19 marzo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato a Teheran: se l’Iran colpirà ancora il Qatar, Washington è pronta a “far saltare in aria” l’intero impianto di South Pars con una forza senza precedenti. 

L’avvertimento arriva dopo l’attacco di Israele sul maxi giacimento di gas iraniano, uno dei più grandi al mondo, al quale i pasdaran hanno risposto colpendo i siti petroliferi in Qatar. Lo stesso Trump ha però annunciato uno stop: Israele non effettuerà nuovi attacchi contro South Park. Contrariamente ai report, il presidente Usa afferma di non essere stato informato dall’alleato: le Idf hanno agito autonomamente. 

Nelle stesse ore, secondo i report, missili iraniani sono stati lanciati verso impianti petroliferi in Arabia Saudita, con il concreto rischio di allargare il conflitto. E Riad sollecita l’Iran a porre fine agli attacchi contro i Paesi del Golfo: “Pazienza non è infinita” 

Tutte le news e gli aggiornamenti di oggi in diretta. 

 

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