Iran, Raisi sull’elicottero prima dello schianto: le immagini – Video

(Adnkronos) – Il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi in volo poco prima dello schianto dell'elicottero su cui viaggiava con il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e il loro entourage. Il video è stato diffuso dai media statali iraniani e mostra i passeggeri a bordo del velivolo poi precipitato in una località al confine con l'Azerbaigian, dove si era recato per partecipare alla cerimonia di apertura della diga di Qiz Qalasi. La clip dura solo pochi secondi e mostra Raisi mentre guarda parti di un cantiere.