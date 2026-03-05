Iran-Stati Uniti, il ‘giallo’ dell’F-15. Teheran: “Lo abbiamo abbattuto”

(Adnkronos) – L’Iran annuncia l’abbattimento di un F-15 degli Stati Uniti nel sesto giorno di guerra. I Pasdaran rivendicano di aver abbattuto un caccia nel sudovest del paese e la notizia viene diffusa con enfasi dai media di Teheran. L’agenzia Tasnim, in particolare, afferma che i Guardiani della rivoluzione hanno utilizzato sistemi di difesa aerospaziale per colpire un F-15 Strike Eagle. L’informazione, diffusa nella mattinata di oggi, non trova conferma ufficiali. Non vengono diffusi video né foto, un’anomalia in un conflitto che quotidianamente rimbalza online con una valanga di documenti. A smentire le news provvede l’US Central Command: “I rumors sui social relativi all’abbattimento di un F-15E in Iran sono prive di fondamento e non vere”. Nelle ultime ore, il Pentagono ha evidenziato che i raid compiuti nei giorni scorsi hanno sostanzialmente azzerato i sistemi iraniani per la difesa. “A breve controlleremo completamente i cieli”, ha detto Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti. Le missioni dei jet americani e israeliani potranno svilupparsi sempre più nel cuore del territorio nemico, a caccia di obiettivi da colpire e distruggere.

La versione dei Pasdaran è totalmente diversa e Teheran annuncia successi a ripetizione. I Guardiani della rivoluzione iraniana rivendicano in particolare di aver colpito una petroliera americana nel Golfo Persico settentrionale. “Le nostre forze navali hanno colpito una petroliera americana nel Golfo Persico settentrionale e attualmente è in fiamme”, affermano i Pasdaran. Non vengono forniti ulteriori dettagli, ma in precedenza l’agenzia britannica Ukmto ha evidenziato una ”grande esplosione” su una petroliera attraccata al largo del Kuwait con perdita di greggio in mare. Stando a quanto riportato dall’emittente statale iraniana Press Tv, i Pasdaran avrebbero lanciato un’azione combinata missili e droni contro le posizioni statunitensi e israeliane nella regione.

