Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Iran svela i suoi robot, sono due persone mascherate…

(Adnkronos) – L’Iran svela i suoi robot. Che non sono robot. Sui social rimbalza il video della performance di due ‘personaggi’ che hanno fatto la loro apparizione al Kish Inox Tech Expo 2025, un evento dedicato generalmente alle innovazioni nel settore finanziario. Non è chiaro il motivo per cui siano stati schierati i due robot, interpretati da due persone che in maniera goffa cercano di riprodurre movimenti da androide e parlano in maniera meccanica. Gli effetti speciali, se così si può dire, non sono granché: occhiali particolari e abiti stile Star Trek con numeri binari ovunque. 

 

Lo show iraniano arriva in un periodo in cui diversi paesi esibiscono i risultati raggiunti nel settore. Recentemente la Russia ha presentato il robot umanoide Aidol, protagonista di un debutto poco brillante caratterizzato da un’imbarazzante caduta. All’avanguardia, invece, la Cina: un’azienda del settore ha appena svelato il primo ‘esercito’ di robot. 

