Iran, Tajani: “Operazione destinata a durare, Italia in prima fila per de-escalation”

(Adnkronos) –

Il conflitto tra Israele e Iran è destinato a durare ma l’Italia è in prima fila per la de-escalation. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nell’audizione di fronte alle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera. “La tensione in tutta la regione è altissima”, ha scandito il titolare della Farnesina aggiungendo che l’operazione militare israeliana, a quanto gli è stato riferito dal ministro degli Esteri israeliano Sa’ar, “appare destinata a durare diversi giorni, se non settimane”. Tuttavia, ha scandito il vicepremier, “di fronte alla minaccia nucleare non ci può essere ambiguità, l’Iran non può avere l’arma atomica”, è “questo il messaggio che ho voluto trasmettere questa mattina anche al Presidente israeliano Herzog, a cui ho offerto la piena solidarietà e amicizia del Governo, condividendo che Israele ha il diritto di tutelare i propri cittadini”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)