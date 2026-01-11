Iran, Tajani: “Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo”

4.5 C
domenica 11 Gennaio 2026
(Adnkronos) – ”Il governo italiano esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. Offro il mio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva”. Lo ha scritto su ‘X’ il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. ”Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni”, ha aggiunto. 

”L’Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini”, ha aggiunto Tajani. 

 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

