Iran, Teheran attacca: “Stati Uniti coinvolti nei disordini”. Usa: “Accuse deliranti”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno definito ‘deliranti’ le accuse del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Israele e agli Stati Uniti di aver fomentato le proteste in corso nella repubblica islamica. “Questa dichiarazione riflette un tentativo delirante di distogliere l’attenzione dalle enormi sfide che il regime iraniano deve affrontare in patria”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano in risposta ai commenti fatti dal ministro degli Esteri di Teheran durante una visita in Libano. 

Araghchi aveva infatti dichiarato come Israele e Stati Uniti siano “direttamente coinvolti” nei disordini in corso in Iran, ma le possibilità di un intervento militare diretto rimangono “molto basse”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano durante la conferenza stampa di ieri a Beirut conclusiva della sua visita ufficiale in Libano, riportata da Al Arabiya. 

Araghchi ha poi spiegato che durante gli incontri con le autorità libanesi sono state esaminate “le minacce israeliane che riguardano tutti gli abitanti della regione e le modalità per affrontarle. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, i due Paesi condividono la consapevolezza della “portata dei pericoli provenienti dal fronte israeliano”. 

 

