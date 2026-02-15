10.2 C
Firenze
domenica 15 Febbraio 2026
Iran, Teheran: “Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare”

REDAZIONE
(Adnkronos) –
L’Iran è pronto a discutere di compromessi per arrivare a un accordo sul suo programma nucleare con gli Stati Uniti, se Washington sarà disposta a parlare della revoca delle sanzioni. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi intervistato dalla Bbc a Teheran. La palla è “nel campo degli Stati Uniti per dimostrare che vogliono raggiungere un accordo” e ”se sono sinceri, sono sicuro che saremo sulla strada giusta per un accordo”, ha detto il vice ministro. 

Takht-Ravanchi ha sottolineato l’offerta di Teheran di diluire il suo uranio arricchito al 60% come prova della sua disponibilità a scendere a compromessi. “Siamo pronti a discutere di questa e di altre questioni relative al nostro programma, se saranno disposti a parlare di sanzioni”, ha dichiarato Takht-Ravanchi alla Bbc. Quanto alla possibilità che l’Iran accetti di spedire fuori dall’Iran le sue scorte di oltre 400 kg di uranio altamente arricchito, come fatto nell’accordo nucleare del 2015 , Takht-Ravanchi ha affermato che “è troppo presto per dire cosa accadrà nel corso dei negoziati”. 

