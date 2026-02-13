7.1 C
Firenze
venerdì 13 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford in Medio Oriente

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ la USS Ford la seconda portaerei che Donald Trump ha deciso di dispiegare in Medio Oriente, nell’ambito delle tensioni con l’Iran, con cui però il presidente americano ha detto di voler continuare i negoziati. Secondo quanto rivela il New York Times, la USS Ford e le sue navi di scorta dispiegate nei Caraibi mentre era in corso la campagna contro il Venezuela saranno inviate nel Golfo e non rientreranno negli Stati Uniti prima di aprile o maggio.  

Quattro diverse fonti hanno detto al giornale americano che l’equipaggio della nave è stato informato ieri della decisione, che era stata anticipata nelle ultime ore dallo stesso presidente. Il gruppo d’attacco della Ford (da cui il 3 gennaio scorso erano partiti i caccia impegnati nell’operazione per la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro) si unirà dunque alla portaerei Lincoln che già si trova nel Golfo.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
7.1 ° C
7.6 °
6.8 °
76 %
1kmh
75 %
Ven
15 °
Sab
11 °
Dom
15 °
Lun
12 °
Mar
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1399)ultimora (1233)sport (67)Eurofocus (55)demografica (44)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati