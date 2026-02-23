13.9 C
Firenze
lunedì 23 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Trump vuole accordo ‘a fasi’: gabinetto sicurezza Israele informato

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Donald Trump starebbe puntando a un accordo “a fasi” con l’Iran, sul modello di quello raggiunto per la Striscia di Gaza. Questo – secondo il quotidiano Maariv – sarebbe stato spiegato ai ministri durante la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano che si è tenuta ieri sera a Gerusalemme e che si è concentrata a lungo sull’impostazione dei negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti. 

Stando a Maariv, l’idea del capo della Casa Bianca sarebbe quella di chiudere prima il dossier più urgente e sensibile – il programma nucleare iraniano – rimandando a una fase successiva le altre questioni sul tavolo, che interessano da vicino Israele. In particolare, il tema dei missili balistici di Teheran e quello del sostegno iraniano ai proxy regionali verrebbero affrontati solo dopo un’intesa sul nucleare. Un approccio graduale che, secondo il quotidiano, ricalcherebbe il metodo già adottato dall’amministrazione americana in altri scenari di crisi. 

Intanto il primo ministro, Benjamin Netanyahu, dovrebbe convocare oggi a Gerusalemme una nuova riunione ristretta sulla sicurezza con i collaboratori più stretti e alcuni ministri chiave, secondo quanto riferito dall’ufficio di uno dei partecipanti. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
15 °
12.3 °
65 %
1kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1345)ultimora (1175)sport (81)Eurofocus (48)demografica (41)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati