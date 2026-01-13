8.4 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, ucciso anche ex studente dell’università di Messina Yasin Mirzaei

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – C’è anche uno studente che aveva frequentato l’Università degli Studi di Messina tra le vittime degli scontri e delle manifestazioni contro il regime che da settimane insanguino l’Iran. Si tratta di Yasin Mirzaei, studente di etnia curda di Geofisica ucciso da colpi d’arma da fuoco l’8 gennaio scorso durante le proteste nel Paese contro il regime.  

L’Università di Messina esprime “profondo cordoglio” per “un evento che colpisce e addolora ancor di più l’intera comunità accademica”. L’Università, inoltre, manifesta la propria “vicinanza e solidarietà” alla comunità studentesca iraniana dell’Ateneo, che “sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, acuite dalla difficoltà di contattare familiari e amici in Iran, con gravi ripercussioni sul benessere personale e sulla serenità del percorso accademico”.  

“Unime ribadisce con fermezza i valori che fondano la comunità universitaria: tutela della persona, rispetto dei diritti umani, libertà di pensiero e di espressione, rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione”, spiegano dall’Ateneo, che in queste giornate “intende trasformare la solidarietà in azioni concrete, garantendo a studentesse e studenti tutto il supporto che rientra nelle proprie possibilità”. L’Università, infine, “accoglie e sostiene il messaggio di vicinanza espresso dalle rappresentanze studentesche e le iniziative di sensibilizzazione promosse in città, nel rispetto dell’autonomia e della libertà di espressione della comunità universitaria”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
8.4 ° C
10.7 °
7.6 °
80 %
0.5kmh
100 %
Mar
7 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1006)ultimora (910)Eurofocus (43)demografica (29)sport (24)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati