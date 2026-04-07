Iraq, Kataeb Hezbollah annuncia: “Rilasceremo la giornalista Shelly Kittleson”

(Adnkronos) – Kataeb Hezbollah, milizia filoiraniana integrata nell’esercito iracheno, ha annunciato che rilascerà la giornalista americana Shelly Kittleson, rapita il 31 marzo scorso a Baghadad, nei pressi dell’Hotel Palestine. Kittleson, 49 anni, collabora con vari media statunitensi e anche italiani.

Kittleson da anni lavora nella capitale irachena e scrive per diversi media, tra i quali Al-Monitor, The National, Foreign Policy e il Foglio per il quale ha scritto l’articolo ‘Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno’.

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