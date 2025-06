Irene Maiorino: “Un uomo si masturbava in strada guardandomi”. La denuncia dell’attrice

(Adnkronos) –

Irene Maiorino

vittima di una molestia a Roma. L’attrice, protagonista dell’ultima stagione de ‘L’amica geniale’, ha raccontato sui social la disavventura vissuta in tarda serata nel quartiere Pigneto. L’attrice ha postato un video sui social che ritrae il momento in cui prova a rincorrere un uomo mentre sta scappando con un monopattino. Poi, il racconto: “Ieri dopo cena, tornando a casa, mi fermo a mandare dei messaggi e mi sento guardare. Un ragazzo ben vestito, fermo tra due macchine mi fissa. Gli ho chiesto cosa stava guardando, poi abbasso lo sguardo e vedo che si stava masturbando fissandomi il sedere, la faccia”. Irene racconta di aver vissuto quei momenti lunghi come un’eternità e ha descritto l’uomo con le “gambe divaricate mentre continuava” prima di scappare. E a quel punto che ha deciso di prendere il telefono e di filmarlo: “Ho un video in cui lo rincorro, ma è scappato”, ha spiegato. “Ma giro comunque il video, semmai potesse servire a identificarlo”, le parole dell’attrice che ha tentato di riprendere, invano, il volto dell’uomo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)