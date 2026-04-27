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Ischia, donna azzannata da pitbull: amputata una gamba

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Una donna è stata aggredita da un pitbull nella giornata di ieri, domenica 26 aprile, a Barano d’Ischia, uno dei Comuni dell’isola, in provincia di Napoli. Ricoverata in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, nella notte ha subito l’amputazione di una gamba.  

La donna, compagna del proprietario del cane, aveva portato da mangiare all’animale nella zona dello Schiappone, quando il pitbull l’ha azzannata al volto e a una gamba, non mollando la presa. Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcune persone che hanno chiesto l’intervento della Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno deciso di sopprimere il cane che non lasciava la presa.  

La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e ricoverata: in nottata le è stata amputata la gamba.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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