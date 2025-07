Isola dei famosi 2025, paura in finale per Loredana Cannata in prova subacquea

(Adnkronos) – Paura all’Isola dei Famosi 2025 nella serata finale. Loredana Cannata si è cimentata in una prova di resistenza sott’acqua: la concorrente avrebbe dovuto resistere in apnea per un minuto e mezzo in una gabbia. Quando ha provato a risalire in superficie, i capelli si sono impigliati in una sbarra della gabbia. “Intervenite subito”, ha detto la conduttrice Veronica Gentili mentre le telecamere hanno staccato l’inquadratura dalla prova. “Ho pensato di non farcela”, ha detto ad emergenza rientrata. “Mi sono spaventata, ho cercato di strapparmi i capelli. Non riuscivo ad uscire dall’acqua e ad arrivare all’aria”. “Ho perso 10 anni di vita, ci siamo spaventati”, ha aggiunto Gentili elogiando l’intervento tempestivo dello staff e dei soccorsi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)