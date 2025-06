Isola dei famosi, 30 giorni dopo: come sono cambiati i naufraghi (i kg persi da Adinolfi)

(Adnkronos) – Sono trascorsi 30 giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras per i naufraghi dell’Isola dei Famosi e i primi segni della permanenza cominciano a farsi notare. La fame, la fatica e la mancanza di ogni ‘comfort’ stanno mettendo a dura prova i concorrenti, trasformandoli anche fisicamente. Tra i cambiamenti fisici più evidenti c’è sicuramente quello di Mario Adinolfi, che in puntata ha parlato della sua difficoltà legata alla perdita di peso. “È passato un mese da quando i primi naufraghi sono sbarcati sull’Isola: un percorso intenso, che li sta trasformando dentro e fuori”, scrive il profilo ufficiale del programma condotto da Veronica Gentili a corredo di foto che mostrano il “prima e il dopo” di alcuni concorrenti. Da Teresanna Pugliese, a Patrizia Rossetti fino a Mario Adinolfi: seppur leggeri, i primi cambiamenti fisici ci sono. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda mercoledì 4 giugno, Teresanna Pugliese ha ammesso di aver violato il regolamento, confessando di aver nascosto una polpetta per mangiarla in un secondo momento. Un gesto che conferma quanto sia diventata centrale la fame nella vita dei naufraghi in Honduras. Diverso il percorso di Mario Adinolfi, che in diretta ha voluto condividere con il pubblico un momento molto personale. Da quando è arrivato in Honduras il giornalista è riuscito a perdere 12 chili e si è detto fiero di questo risultato. Il naufrago ha ricordato la sorella morta suicida a 22 anni, un trauma che l’ha segnato profondamente e che l’ha portato a perdere il controllo con il suo peso: “Ogni anno ingrassavo di 5 kg, ho pensato che nulla valesse niente. Io sono un uomo di chiesa, ma tutto è saltato per anni, anche la Fede. Non ho mai provato a cambiare, questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso”, aveva detto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)