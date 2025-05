Isola dei famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: “Gli animali ce l’hanno con me”

(Adnkronos) – Dopo appena 3 giorni trascorsi in Honduras, Angelo Famao ha deciso di abbandonare l’Isola dei famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili. A comunicare la decisione è stato lo stesso cantante neomelodico che alle telecamere di Mediaset ha spiegato le ragioni della “crisi” che sta vivendo sull’isola. “Mi sono buttato in questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto”, ha esordito così Angelo Famao. “Ma purtroppo le cose non sono andate come previste. Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente. Non mangio da giorni e non dormo nemmeno”, ha spiegato ormai l’ex concorrente che sta vivendo una vera e propria “crisi”. “E poi sembra che qui pure tutti gli animali siano contro di me. Ho cercato di restare fuori dalle dinamiche che si sono create, perché non mi appartengono”, ha aggiunto. “Basta! Ho deciso di lasciare l’Isola”, si conclude così la dichiarazione del cantante siciliano. Tuttavia, nella prossima puntata che andrà in onda lunedì 12 maggio “conosceremo meglio le ragioni della crisi di Angelo”, si legge sul post condiviso sul profilo ufficiale del reality show. 29 anni. Cantante neomelodico siciliano. Nato e cresciuto nei vicoli di Gela, in Sicilia. La sua è una famiglia di umili origini, questo lo ha sempre portato a mantenere salda la sua attenzione ai suoi principi e valori. Sin da piccolo sviluppa la passione per la musica neomelodica napoletana. Nonostante non abbia mai vissuto a Napoli e le sue origini non siano campane, la passione e la dedizione gli hanno fatto raggiungere un grande successo in questo genere musicale. Nel 2018 con il brano Tu si’ a fine do’ munno ottiene la popolarità. Il brano ha raggiunto oltre 125 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha vinto il disco d’oro e doppio disco di platino. Grazie alla sua vivacità e la sua carica esplosiva, Angelo raggiunge un grande successo, i suoi tour e concerti coinvolgono centinaia di fan. L’Isola sarebbe un’altra sfida da affrontare con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto. Non teme il confronto con gli altri naufraghi, anzi è pronto a mettersi in gioco e mostrare i suoi sani principi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)