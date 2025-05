Isola dei Famosi, la prima puntata: i naufraghi nominati

(Adnkronos) – È andata in onda ieri la prima puntata della nuova edizione de ‘L’isola dei famosi’, con Veronica Gentili al timone. Il programma si è aggiudicato la prima serata di mercoledì 7 maggio, totalizzando 2.039.000 telespettatori con uno share del 18.9%. Cosa è successo? Quali concorrenti sono stati mandati al televoto? Veronica Gentili ha debuttato alla guida del reality show, incarnando perfettamente lo spirito della ‘nuova Isola’ volto alla riscoperta della dimensione più autentica del programma. Con un approccio dinamico, la giornalista ha raccontato le avventure dei naufraghi, le loro emozioni, i retroscena e i momenti di crescita e difficoltà di ciascuno di loro. Nel ruolo inedito di opinionista, Simona Ventura, dopo aver condotto il reality e aver partecipato nelle vesti di concorrente. Pierpaolo Pretelli è invece l’inviato in Honduras: segue i naufraghi, le loro avventure e le difficoltà quotidiane di un viaggio unico, come quello dell’Isola, che spinge i concorrenti a superare i propri limiti. I naufraghi che sbarcati a Cayo Cochinos sono: Mario Adinolfi, Ibiza Altea, Chiara Balistreri, Samuele Bragelli, Leonardo Brum, Loredana Cannata, Alessia Fabiani, Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Dino Giarrusso, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano, Carly Tommasini, Paolo Vallesi. Durante questa prima puntata i Naufraghi hanno potuto nominare solo uno dei componenti del proprio gruppo: gli over 40 hanno votato solo i Senatori, mentre gli under 40 solo i Giovani. Per quanto riguarda i Giovani Lorenzo e Nunzio si sono votati reciprocamente e così Leonardo e Teresanna. Lorenzo è stato votato anche da Angelo, mentre Carly ha deciso di penalizzare Leonardo. Tra i Senatori, Antonella, Patrizia e Mario hanno scelto di penalizzare Alessia; mentre la scelta di Cristina, Paolo e Alessia è ricaduta su Mario. Leonardo, Lorenzo, Alessia e Mario sono stati quindi i quattro naufraghi più votati. In qualità di Leader, Omar e Samuele avevano la possibilità di salvare un concorrente e così il primo ha scelto di mandare in nomination Patrizia, salvando Alessia, e Samuele ha salvato Leonardo, mandando invece al televoto Carly.

I Naufraghi hanno quindi mandato al televoto Lorenzo, Mario, Carly e Patrizia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)