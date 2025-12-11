“Isola dei famosi non tornerà in primavera, Grande fratello sarà rinnovato”, l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi

(Adnkronos) – Grande Fratello e Isola dei famosi, in arrivo novità per quanto riguarda le prossime edizioni. Ad annunciarlo Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-Media for Europe, durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa, che si è tenuto mercoledì sera negli studi di Cologno Monzese.

“La decisione se fare o meno il Grande Fratello la prossima primavera la prenderemo a brevissimo, entro la prossima settimana. Per quanto riguarda ‘L’Isola del Famosi’, a oggi non è previsto il ritorno in primavera”, ha affermato. “Pensiamo – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi – che forse sarebbe più giusto e prudente dare al GF un po’ di tempo per riposare. Sono onesto se dico che è una macchina che si deve rinnovare e che per rinnovarsi c’è bisogno tenere calda la fiamma”. Del resto, ha osservato, “quando un progetto viene messo da parte, tranne rarissimi casi tipo ‘La Ruota’, poi è molto difficile riaccenderlo”. Dall’altro lato, però, “noi viviamo anche di una struttura di palinsesto, siamo una tv commerciale e avere a disposizione un prodotto che comunque consente di fare tutte quelle serate e che fa un risultato dignitoso, per Canale 5 è abbastanza importante. Quindi entro dieci giorni decideremo se fare o no il Grande Fratello”.

Quanto all’Isola del Famosi’, invece, “per una serie di motivi, ritardi nella decisione del Grande Fratello e la formula da rinnovare, a oggi non è previsto il ritorno in primavera. Tornerà quindi il prossimo autunno o, nel caso di spostamento in avanti del Gf, nella primavera successiva”. E poi, ha concluso l’ad, “stiamo aspettando di vedere l’evoluzione che il produttore Banijay Endemol sta preparando per il Grande Fratello. Perché, anche se riconosco lo sforzo fatto da tutti, ma va evoluto. Io non dico ‘no’, onestamente non ho visto niente di così criticabile, ma bisogna fare di più e va profondamente evoluto. Al di là della struttura di palinsesto c’è una questione di evoluzione che dovremo valutare entro settimana prossima”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)