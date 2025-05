Isola dei famosi, stasera 21 maggio: cosa succederà nella terza puntata?

(Adnkronos) – Tutto pronto per la terza puntata dell’Isola dei famosi. Stasera, mercoledì 21 maggio, in prima serata, su Canale 5, un nuovo appuntamento con il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Senatori e Giovani sono sempre più divisi. Prosegue lo scontro tra due gruppi di naufraghi che, anche in diretta, si ritroveranno contrapposti con in palio un’importante ricompensa. Il fuoco, al centro delle vicende di Playa Uva per tutta la settimana, sarà ancora volta protagonista. Nell’aria ci sono traslochi e grandi cambiamenti, come saranno accolti dai naufraghi, alcuni dei quali provati da queste prime settimane sull’Isola? Durante la settimana Leonardo Brum e Angelo Famao hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2025. I due naufraghi hanno deciso di lasciare l’Honduras, dopo le crisi avute nelle due settimane. La decisione era stata confermata e diffusa con una nota ufficiale sui canali social del reality show che, oltre all’abbandono, aveva reso noto che il televoto di questa settimana è annullato. Le anticipazioni rivelano infatti che questa sera ci saranno grandi cambiamenti. Ma nessun concorrente pare a rischio eliminazione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)