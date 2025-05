Isola dei famosi, stasera seconda puntata: la prima eliminazione e un nuovo ingresso

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 12 maggio, andrà in onda in prima serata, il secondo appuntamento con ‘L’isola dei famosi’, il programma condotto Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli, in collegamento dall’Honduras. Ma com’è andata la prima settimana dei naufraghi? È stata una prima settimana movimentata, non sono mancati infatti i momenti di tensione. Questa sera ci sarà ufficialmente un nuovo ingresso: Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio che non gli ha permesso di partecipare alla prima puntata, salperà sulle spiagge di Cayo Cochinos e si unirà alla lotta contro la sopravvivenza insieme agli altri concorrenti. Al centro della puntata, inoltre, ci sarà la possibilità di conquistare il fuoco attraverso una prova fisica. Nel corso della serata ci sarà la prima eliminazione: chi tra Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Lorenzo Tano dovrà lasciare l’Isola? Per scoprirlo, l’appuntamento è alle 21:30 su Canale 5. Incerto il destino del concorrente Angelo Famao, che in settimana ha dichiarato di voler abbandonare il realty show. Dopo appena 3 giorni trascorsi in Honduras, il cantante neomelodico alle telecamere di Mediaset ha spiegato le ragioni della “crisi” che sta vivendo sull’isola. “Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente. Non mangio da giorni e non dormo nemmeno”, ha spiegato il concorrente. “E poi sembra che qui pure tutti gli animali siano contro di me. Ho cercato di restare fuori dalle dinamiche che si sono create, perché non mi appartengono”, ha aggiunto. “Basta! Ho deciso di lasciare l’Isola”, si concludeva così la dichiarazione del cantante siciliano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)