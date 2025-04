Israele amplia zona cuscinetto a Gaza, estesa operazione di terra

(Adnkronos) – L’Idf ha reso noto di aver esteso l’operazione di terra nel nord della Striscia di Gaza per consolidare e ampliare la zona cuscinetto. I soldati israeliani sono ora operativi nel quartiere di Shejaiya, nell’est di Gaza City. Per i civili sono stati aperti dei corridoi per lasciare la zona “per la loro sicurezza”. Un drone israeliano avrebbe intanto colpito abitazioni civili a Sidone, nel sud del Libano, provocando la morte di tre persone. Il canale vicino a Hezbollah Al Mayadeen ha reso noto che una delle vittime sarebbe l’importante esponente di Hamas Hassan Farhat. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)