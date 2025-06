Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e vertici militari

(Adnkronos) –

Israele ha lanciato il suo attacco all’Iran prendendo di mira siti nucleari e alti vertici militari in un raid che, ha spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, durerà “molti giorni”. L’esercito israeliano ha condotto nelle scorse ore centinaia di attacchi sul Paese, almeno cinque persone sarebbero morte e altre cinquanta rimaste ferite, scrivono i media iraniani sottolineando che tra i feriti ci sono anche donne e bambini. “Un grande successo” per Netanyahu, che ha spiegato come Israele stia “ottenendo grandi risultati”. In una dichiarazione video, il premier israeliano ha aggiunto che ”abbiamo colpito il comando superiore, abbiamo colpito scienziati senior che promuovono lo sviluppo di armi nucleari, abbiamo colpito installazioni nucleari”. Il premier ha quindi affermato che “l’operazione Leone Nascente” ha colpito il principale impianto di arricchimento iraniano a Natanz e quello che ha definito “il cuore del programma missilistico balistico iraniano”. Accanto a Netanyahu il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, il capo del partito Shas Aryeh Deri e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. I media statali iraniani hanno intanto confermato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, i Pasdaran, Hossein Salami in un raid. Nello stesso raid, scrivono i media israeliani, è stato ucciso anche il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohammad Bagheri. Gli attacchi israeliani hanno colpito diverse città in Iran, tra cui la capitale Teheran, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. “Il capo di stato maggiore delle forze armate, il generale Mohammad Bagheri, è stato ucciso”, ha affermato l’emittente. La Guida suprema dell’Iran, il grande ayatollah Ali Khamenei, ha quini promesso vendetta e affermato che Israele riceverà una dura punizione per l’attacco sferrato ai siti nucleari iraniani. Per Israele si prepara ”un destino amaro”, ha detto Khamenei. In Israele è stato dichiarato intanto lo stato di massima allerta e l’aeroporto internazionale di Ben Gurion a Tel Aviv è stato chiuso, mentre le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere vicino ai rifugi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere stato avvisato in anticipo da Israele dei raid compiuti contro i siti nucleari. ”L’Iran non può avere la bomba nucleare”, ha aggiunto Trump. Il presidente Usa ha poi detto di ”sperare di tornare al tavolo dei negoziati”. ”Vedremo cosa succede”, ha aggiunto. Il sesto round di negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran era previsto per domenica a Muscat, in Oman. In precedenza il Segretario di Stato Marco Rubio aveva detto che i raid aerei israeliani non erano stati condotti in coordinamento con gli Stati Uniti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)