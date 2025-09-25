18 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Israele, auto esplode a Tel Aviv: almeno un ferito

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Almeno una persona sarebbe rimasta ferita nell

‘esplosione di un’auto a La Guardia Street, a Tel Aviv. Lo riferisce il sito di Ynet, secondo cui le squadre di soccorso insieme alle forze di polizia sono sul posto.  I medici hanno trovato l’uomo, di 46 anni, pienamente cosciente, con lievi ferite e lo hanno trasportato all’ospedale Ichilov di Tel Aviv per ulteriori cure, ha dichiarato il servizio di emergenza Magen David Adom.  Agenti di Hamas avrebbero intanto tentato di lanciare un missile antiaereo contro un elicottero dell’aeronautica militare israeliana sopra la città di Gaza. Lo ha riferito l’Idf, aggiungendo che il missile non è riuscito a colpire l’elicottero e non sono stati causati danni o feriti e che “ha continuato la sua missione di assistenza alle truppe da combattimento nella zona”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18 ° C
18.6 °
16.5 °
75 %
1kmh
75 %
Gio
19 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)elezioni regionali Toscana 2025 (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati