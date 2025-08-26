20.4 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Israele, blocchi e nuove proteste dei parenti degli ostaggi. A Gaza “altri 20 morti dall’alba”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuovi blocchi stradali e proteste oggi, martedì 26 agosto, in Israele per chiedere il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza. I parenti dei rapiti sono tornati in piazza dall’alba chiedendo al governo Netanyahu di fermarsi mentre nell’enclave palestinese vanno avanti le operazioni militari.  Interrotto un tratto della ‘Route 2’ (Coastal Highway) a nord di Tel Aviv così come sono chiusi al traffico tratti della ‘Route 1’ e ‘Route 443′, che collegano Tel Aviv e Gerusalemme.  Il Times of Israel segnala inoltre iniziative di protesta davanti alle abitazioni di diversi ministri del governo di Benjamin Netanyahu. Fuori dalla residenza del ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, un gruppo di manifestanti ha letto i nomi degli ostaggi. Intanto dall’alba di oggi ci sarebbero almeno altri 20 morti nella Striscia di Gaza dove dopo il doppio attacco di ieri contro l’ospedale Nasser di Khan Yunis in cui sono stati uccisi anche 5 giornalisti, proseguono gli attacchi di Israele. A fornire il nuovo bilancio sono fonti mediche citate dalla tv satellitare al-Jazeera.  Tra le vittime, secondo l’emittente, ci sono sette persone di una famiglia che sarebbero rimaste uccise a Gaza City e sei persone, fra le quali anche minori, che sarebbero state uccise mentre si trovavano in una tenda per sfollati a Khan Yunis. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.4 ° C
22.3 °
19.6 °
85 %
1.5kmh
0 %
Mar
29 °
Mer
32 °
Gio
31 °
Ven
26 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (13)incendio (13)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)incidente (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati