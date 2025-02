Israele, bus esplosi e altri ordigni a Tel Aviv: pronto maxi attacco all’ora di punta

(Adnkronos) – Tre autobus vuoti sono esplosi oggi a Bat Yam e Holon, sobborghi di Tel Aviv. Ma secondo quanto riportano i media israeliani, erano cinque gli ordigni esplosivi dotati di timer, alcuni effettivamente esplosi e altri disattivati per tempo, che si sarebbero dovuti attivare simultaneamente in un maxi attacco coordinato su autobus e treni domani all’ora di punta. Channel 12, che cita fonti di sicurezza, parla di un “attacco terroristico strategico”. Non ci sono feriti o vittime, e secondo la municipalità di Bat Yam i veicoli sono “miracolosamente arrivati ai parcheggi un attimo prima dell’esplosione”. Dopo le tre deflagrazioni, il Ministro dei Trasporti, Miri Regev, ha ordinato di fermare e controllare “tutti gli autobus, i treni e i treni della metropolitana leggera e agire in conformità con le istruzioni dello Shin Bet e della polizia”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)