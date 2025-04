Israele, da Hamas nuova possibile proposta: “Rilascio tutti ostaggi e tregua 5 anni”

(Adnkronos) – Possibile nuova proposta di Hamas a Israele per il cessate il fuoco a Gaza. Proposta che dovrebbe fare non appena i suoi rappresentanti arriveranno al Cairo, secondo quanto riporta il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat. La proposta includerebbe il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti detenuti nella Striscia in un’unica fase, in cambio di un numero concordato di prigionieri palestinesi, il ritiro delle forze dell’Idf dalla Striscia di Gaza nelle posizioni assegnate dal recente accordo di cessate il fuoco, la sospensione delle operazioni militari e l’ingresso di aiuti umanitari. Secondo il rapporto, Hamas chiederà anche un cessate il fuoco di cinque anni con garanzie internazionali, l’istituzione di un comitato tecnocratico per la governance civile nella Striscia di Gaza, sulla base di una proposta egiziana avanzata negli ultimi mesi e l’apertura a un accordo di riconciliazione con Fatah. Intanto i servizi di soccorso a Gaza riferiscono che 10 persone sono state uccise in un attacco israeliano contro una scuola che ospita sfollati nella parte orientale di Gaza City. Lo riporta Haaretz, secondo cui tra le vittime ci sono anche neonati e diverse altre persone sono rimaste ferite. Il giornale israeliano riferisce inoltre che una persona è stata uccisa e cinque sono rimaste ferite in un attacco con drone a Khan Younis. Un missile balistico lanciato dallo Yemen verso il nord di Israele è stato “probabilmente intercettato con successo” dalle difese aeree. Lo comunica l’esercito israeliano, mentre il servizio di soccorso Magen David Adom non ha segnalato feriti diretti a causa dell’attacco né impatti con detriti, ma afferma che i paramedici stanno curando diverse persone rimaste ferite mentre correvano verso un rifugio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)