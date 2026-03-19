14.2 C
Firenze
giovedì 19 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Israele, giornalista in diretta scampa a raid aereo in Libano

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un raid aereo di Israele quasi colpisce un giornalista, che rimane ferito durante un collegamento in diretta. I video pubblicati online mostrano Steve Sweeney, corrispondente della testata russa RT, in un’area del Libano del Sud. Il giornalista, che indossa un giubbotto antiproiettili con la scritta ‘press’, improvvisamente avverte il rumore inconfondibile di una bomba che piomba dal cielo. Sweeney cerca riparo mentre l’esplosione si verifica a pochi metri. 

Il giornalista e il suo operatore sarebbero rimasti feriti dalle schegge prodotte dalla deflagrazione. Entrambi sarebbero stati trasportati in ospedale. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.2 ° C
15.1 °
13.7 °
28 %
6.3kmh
1 %
Gio
14 °
Ven
16 °
Sab
15 °
Dom
17 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1346)ultimora (1198)sport (58)Eurofocus (51)demografica (39)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati