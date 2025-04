Israele, Hamas lancia razzi contro Ashdod. Netanyahu: “Risposta sarà dura”

(Adnkronos) – Dieci razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro la zona di Ashdod, nel sud di Israele. Lo hanno riferito le Idf, secondo quanto riporta il Times of Israel. Stando all’esercito, la maggior parte dei razzi è stata intercettata dalle difese aeree, mentre è stato segnalato almeno un impatto ad Ashkelon, con danni a una strada e a diverse auto parcheggiate. Non ci sono segnalazioni di feriti. L’attacco – rivendicato da Hamas – è il più vasto contro Israele sferrato da Gaza negli ultimi mesi. Dopo il lancio di razzi da parte di Hamas, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al ministro della Difesa, Israel Katz, di rispondere duramente e andare avanti con le operazioni militari intensive contro Hamas a Gaza. Almeno 44 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nei raid condotti ieri da Israele su tutto il territorio della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce della Difesa civile di Gaza, Mahmud Bassal, all’Afp. “Il bilancio degli attacchi aerei israeliani dall’alba è di almeno 44 morti, di cui 21 a Khan Yunis”, ha affermato il portavoce. Intanto proteste contro Hamas vengono segnalate a Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza. A riferirne è il Times of Israel che rilancia notizie di media a Gaza secondo cui decine di persone hanno intonato slogan contro Hamas. “Terroristi” e “spazzatura”, sarebbero le accuse rivolte al gruppo. Nei giorni scorsi sono più volte arrivate notizie di proteste contro Hamas a Gaza. Mercoledì, hanno riferito testimoni oculari all’agenzia Dpa, centinaia di persone sono scese in piazza a Beit Lahia, sempre nel nord della Striscia, contro il gruppo e contro la guerra. Quel giorno sono state segnalate proteste anche contro il piano degli Stati Uniti che vedrebbe i palestinesi di Gaza allontanati dalla loro terra. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)