Israele: "Hamas rispetti impegni, no compromessi su restituzione salme ostaggi"

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “L’organizzazione terroristica di Hamas deve rispettare i suoi impegni con i mediatori e restituire nel quadro dell’attuazione dell’accordo” le salme degli ostaggi deceduti ancora nella Striscia di Gaza. Così l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu nella dichiarazione diffusa via X che conferma appartenere a Ronen Tommy Engel uno dei due corpi consegnati ieri sera da Hamas a Israele. “Non scenderemo a compromessi e non risparmieremo sforzi fino al ritorno di tutti gli ostaggi deceduti, fino all’ultimo”, rimarcano. 

“Il governo, e tutto l’organico per i dispersi e i rapiti dello Stato di Israele, è determinato, impegnato e lavora senza sosta per il ritorno (in Israele) di tutti i nostri ostaggi deceduti affinché abbiano degna sepoltura nel loro Paese”, si legge ancora. 

Secondo la ricostruzione delle Idf, Engel, 54 anni, è stato ucciso nel kibbutz di Nir Oz durante l’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele e il suo corpo era stato portato nella Striscia di Gaza. La moglie e le due figlie, ricordano i media israeliani, erano state rapite, per poi essere liberate il mese successivo nell’ambito del primo accordo di tregua.  

© Riproduzione riservata

