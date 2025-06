Israele, Houthi: “Attaccato aeroporto internazionale Ben Gurion”

(Adnkronos) – Gli Houthi yemeniti hanno attaccato l’aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele. Lo riporta il canale televisivo Al Masirah. “Le forze missilistiche delle forze armate yemenite hanno condotto un’operazione militare di alta qualità prendendo di mira l’aeroporto di Lod (nei pressi di Tel Aviv), nella regione occupata di Jaffa, utilizzando un missile balistico ipersonico Palestine-2”, ha affermato in una nota il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sariya, aggiungendo che “l’operazione ha avuto successo e le attività dell’aeroporto sono state sospese”. “L’operazione ha impedito per il secondo giorno consecutivo l’atterraggio di un aereo cargo militare statunitense in un aeroporto israeliano”, ha aggiunto Sariya, spiegando che l’attacco è stato condotto “a sostegno del popolo palestinese oppresso”. L’esercito israeliano ha intanto messo in guardia i residenti di Gaza dal recarsi nelle zone che conducono ai centri di distribuzione degli aiuti, dopo che ieri almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano mentre attendevano il cibo nei punti allestiti dalla fondazione sostenuta dagli Stati Uniti. Un portavoce militare israeliano ha affermato che le strade che conducono ai centri di distribuzione allestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) sono considerate “zone di combattimento”. In un post sui social media, la Ghf ha annunciato che i suoi punti di distribuzione sarebbero stati chiusi oggi per “lavori di aggiornamento, organizzazione e miglioramento dell’efficienza”. Il gruppo non ha fornito ulteriori informazioni sui miglioramenti che intende apportare e ha aggiunto che le operazioni riprenderanno domani. L’organizzazione ha affermato di essere in trattativa con l’esercito israeliano per rafforzare le misure di sicurezza oltre il perimetro immediato dei siti Ghf. L’Idf ha reso noto che l’aeronautica militare israeliana questa mattina presto ha colpito le basi militari siriane nella parte meridionale del Paese. L’Idf ha spiegato che gli attacchi hanno fatto seguito al lancio di razzi dalla Siria verso le alture meridionali del Golan di ieri sera. “Il regime siriano è responsabile di ciò che accade in Siria e continuerà a sopportarne le conseguenze finché continueranno le attività ostili dal suo territorio. Le Idf agiranno contro qualsiasi minaccia allo Stato di Israele”, ha scritto in un comunicato l’esercito israeliano. Continuano intanto le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. L’esercito ha annunciato che un militare israeliano di 27 anni è stato ucciso in combattimento nel nord di Gaza mentre un altro soldato è rimasto gravemente ferito. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)