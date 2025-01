Israele, il grazie dell’ostaggio liberato Romi Gonen: “C’è vita dopo la morte”

(Adnkronos) – “C’è vita dopo la morte”. A scriverlo, su Instagram è Romi Gonen, una delle ragazze tenute in ostaggio a Gaza e liberate nel quadro dell’accordo tra Israele e Hamas. Nel post una foto di Gonen e sua madre che si abbracciano dopo il suo ritorno in Israele: “Non posso credere che sto facendo uno screenshot proprio ora… a volte i sogni diventano realtà”. “Volevo fermarmi un attimo e ringraziare il popolo di Israele, la mia famiglia e i miei amici. Le preghiere e la forza che ci avete inviato ci hanno accompagnato per tutto il percorso e ci hanno aiutato a credere che questo incubo alla fine finirà”, afferma. “Ci vorrà più tempo per elaborare e ringraziare tutti voi. Bisogna ricordare che ci sono altri 94 ostaggi a Gaza” che stanno sperando “che noi li salviamo. Il popolo di Israele vive e con l’aiuto di Dio continueremo a ricevere buone notizie nelle prossime settimane”. A riferirne è il ‘Times of Israel’. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)