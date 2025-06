Israele-Iran, Trump: “Cessate il fuoco non mi basta” – Video

(Adnkronos) – “Non voglio un cessate il fuoco, voglio la fine della guerra. Il cessate il fuoco? Lo ha detto Emmanuel…”. Donald Trump fissa l’obiettivo nella guerra tra Israele e Iran. Il presidente degli Stati Uniti, a bordo dell’Air Force One dopo aver lasciato in anticipo il G7, risponde alle domande dei giornalisti. Il cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Iran non sarebbe un risultato soddisfacente per Trump: “Non è quello che sto cercando”, dice con una stoccata al presidente francese Emmanuel Macron, ‘reo’ di aver generato un equivoco. “E’ un bravo ragazzo ma non ci azzecca spesso”, dice Trump —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)