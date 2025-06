Israele-Iran, Trump: “Tregua iniziata”. Missili di Teheran nella notte, morti e feriti a Be’er Sheva

(Adnkronos) – Nonostante l’incertezza su dettagli e tempistiche, e ancora nessuna conferma ufficiale da parte dei due Paesi in guerra, il cessate il fuoco tra Israele e Iran annunciato da Trump è iniziato. “Il cessate il fuoco è ora in vigore. Per favore, non violatelo”, ha annunciato oggi sul suo account social Truth il presidente americano intorno alle 6 del mattino (ora italiana). La tregua arriva dopo una nuova ondata di attacchi incrociati avvenuti nella notte e all’alba di oggi. Se una serie di potenti esplosioni ha scosso la capitale iraniana Teheran nelle prime ore di oggi, dopo che l’esercito israeliano aveva intimato l’evacuazione dei residenti di un’area nel centro della città, è di 4 morti e una ventina di feriti il bilancio del lancio di missili iraniani contro Israele: a Be’er Sheva, nel sud del Paese, un missile balistico ha colpito un edificio residenziale. Ricerche sono in corso di eventuali sopravvissuti sotto le macerie. Nell’ultimo attacco condotto dagli iraniani contro Israele sono stati lanciati 10-15 missili in sei ondate, hanno fatto sapere le Idf in una prima valutazione. E mentre le sirene risuonavano nello Stato ebraico, poco dopo le 4 ora italiana, Donald Trump ha pubblicato un nuovo post nel quale ha scritto: “Israele e Iran sono venuti da me, quasi contemporaneamente, e mi hanno detto: ‘Pace!’. Sapevo che il momento era ora. Il mondo e il Medio Oriente sono i veri vincitori! Entrambe le nazioni vedranno un enorme amore, pace e prosperità nel loro futuro. Hanno così tanto da guadagnare e così tanto da perdere se si allontanano dalla strada della giustizia e della verità. Il futuro di Israele e dell’Iran è illimitato e pieno di grandi promesse. Dio vi benedica entrambi”. E poi ancora, poco prima delle 6, in un riferimento all’attacco di sabato contro i siti nucleari iraniani, il presidente americano ha ricordato: “Non avremmo potuto concludere l’accordo di oggi senza il talento e il coraggio dei nostri grandi piloti di B-2 e di tutti coloro che erano associati a quell’operazione. In un certo modo, molto ironico, quel ‘colpo’ perfetto, a tarda sera, ha messo tutto insieme e l’accordo è stato fatto”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)