Israele-Italia, Adani esplode sul 4-5: “E’ un pranzo al sacco nell’area di rigore!”

(Adnkronos) – “Ma che partita è! Ma è un pranzo al sacco!”. Lele Adani esplode così, in diretta tv su Rai1, al gol del 4 a 5 firmato da Tonali al 91′ di Israele-Italia. Un gol che segna la vittoria degli azzurri e che provoca la reazione sopra le righe del telecronista. “Ma che partita è? Ma che partita è, ragazzi! Ma che roba è? Ma che è, pranzo al sacco? Nell’area di rigore c’è pranzo al sacco!”, urla il telecronista nei microfoni Rai dopo il gol e tra lo stupore e il divertimento del collega Alberto Rimedio, che chiede: “Ma cosa c’entra il pranzo al sacco?”. Pronta la replica: “Perché è una gita scolastica, capiscimi al volo anche te! E’ una gita scolastica…cosa sta succedendo? Tutto in novanta minuti…”. Immancabili sui social i commenti dei telespettatori all’esplosione del telecronista e tante le critiche di chi pensa che Adani si sia spinto troppo oltre nel commento tecnico per il servizio pubblico. Ma tra i tanti detrattori, c’è anche chi offre una spiegazione sul perché il telecronista ha parlato proprio di “pranzo al sacco”, citazione incomprensibile ai più. A svelare l’arcano è l’utente FracFinlandia: “Comunque…’pranzo al sacco’ è una fantastica frase di Frango (Antonio Albanese) di circa 35 anni fa. La disse dopo un 5-0 del Foggia di Zeman credo al Parma: ‘Nel secondo tempo pranzo al sacco nell’area del Parma’. Mai dire gol”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

