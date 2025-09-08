25.7 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali – Il match in diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Nazionale di Gennaro Gattuso. Oggi, lunedì 8 settembre, l’Italia affronta Israele in un incontro valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri arrivano dal netto successo per 5-0 contro l’Estonia e a Debrecen (Ungheria), in campo neutro, l’imperativo sarà ancora vincere con tanti gol di scarto, per avvicinare il primo posto nel girone I occupato dalla Norvegia. Si comincia alle 20:45.
 
Israele-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.
 
L’Italia tornerà poi in campo l’11 ottobre a Tallinn, contro l’Estonia.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.7 ° C
25.9 °
23.2 °
57 %
1.5kmh
40 %
Lun
24 °
Mar
26 °
Mer
21 °
Gio
26 °
Ven
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)arresto (11)Serie C (10)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati